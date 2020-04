Coronavirus: De Corato, Sala punta su uso biciclette, ma automobili sono mezzo più sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore lombardo a Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, in una nota critica il piano per la mobilità nella fase due messo a punto dalla giunta di Milano. "In vista della riapertura progressiva, sulla mobilità cittadina dal sindaco Sala arrivano indicazioni che puntano solo sul distanziamento delle persone nelle metropolitane e sull'incentivazione dell'uso delle biciclette, con l'ipotesi di piste ciclabili da corso Buenos Aires a Sesto San Giovanni, per realizzare le quali verrebbero sacrificati molti parcheggi per le auto. Oltre al fatto che così si penalizzerebbe una delle più grandi vie commerciali d'Europa, rimane il fatto che la bicicletta non è un mezzo adatto a tutti: penso agli anziani o a chi ha deficit motori. Per cui, mi chiedo che progetti abbia il Comune per la circolazione delle automobili, che rimangono il mezzo più sicuro per evitare i contagi, visto che nell'abitacolo possono stare in sicurezza al massimo due persone", osserva De Corato. "Ogni giorno, in città entrano ed escono centinaia di migliaia di persone: non è ipotizzabile mettere tutti o su biciclette o sui treni delle metropolitane, che necessariamente dovranno viaggiare non a pieno carico. Il Comune ha pensato a come sarà possibile spostarsi in auto, se molti parcheggi verranno sacrificati per le piste ciclabili e per far posto ai gazebo di bar e ristoranti?", si chiede infine l'assessore.(com)