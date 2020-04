Coronavirus: Comazzi (FI), Comune di Milano potenzi corse mezzi pubblici, ciclabili non risolvono problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potenziare le corse di metropolitane e tram, anziché le ciclabili. A suggerirlo all'amministrazione di Milano è il consigliere comunale e capogruppo al Consiglio regionale di Forza Italia Gianluca Comazzi. "Se il Comune di Milano pensa di evitare disagi e sovraffollamenti nelle stazioni della metro con le piste ciclabili, si sbaglia di grosso. Questo non è il momento di promuovere un ambientalismo di maniera: in vista del 4 maggio occorre potenziare il numero di corse di metropolitane e tram, in modo da compensare gli ingressi ridotti con un maggior numero di convogli attivi”, afferma l'azzurro. “Per garantire un servizio in più - prosegue - si potrebbe anche ripristinare il radiobus o rendere ‘permanente’ il bus sostitutivo della metropolitana fino a oggi attivo solo in orario notturno, oltre a creare un maggior numero di strisce bianche per favorire la mobilità privata". "Come sempre, la giunta non tiene conto del fatto che non tutti abitano a Brera. Chi vive a Niguarda o al Giambellino - conclude - non può raggiungere il luogo di lavoro pedalando amabilmente lungo i viali alberati”. (com)