Coronavirus: Pedica (Pd), Conte pensi ai trasporti, più mezzi e non bollini per terra

- Per la fase 2 dell'emergenza coronavirus "Conte sia chiaro sui trasporti pubblici. Dal 4 maggio il vero problema sarà prendere bus e metro. Non basta qualche bollino rosso appiccicato per terra per mantenere le distanze di sicurezza, servono più mezzi. Solo così si può evitare il caos". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Abbiamo visto cosa è successo durante le prove a Roma e Milano - spiega Pedica - Il problema non sono le mascherine. Oramai le indossiamo tutti. Ci saranno più mezzi? Più vagoni della metro? Questo vogliamo sapere, non vedere un bollino rosso appiccicato per terra o sui mezzi. Se sui bus prima si entrava in 80 e dalla prossima settimana in 15 un problema ci sarà. Questa è la vera questione. Vogliamo certezze e non promesse perché tra qualche giorno sarà il caos". (Com)