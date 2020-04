© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso del presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, "con i soldi che abbiamo pagato negli ultimi anni per Alitalia, per una compagnia che è tuttora in crisi, compravamo pre-crisi cinque compagnie aeree: Air France, Klm, Lufthansa, Norwegian Air e Finnair". Bonomi è intervenuto a "Mezz'ora in più", su Rai3. (Rin)