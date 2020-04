Coronavirus: nel Lazio altri 85 positivi 2 morti ma 71 guariti, a Roma zero decessi in ultime 48h

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio si registra oggi un incremento di 85 casi positivi al Covid-19 con un andamento stabile sotto i 100 casi e un trend al 1,5 per cento. Inoltre, sempre oggi, risultano decedute solo 2 persone, tutte in età avanzata o affette da patologie pregresse gravi. In particolare, a Roma città nelle ultime 48 ore non si registrano decessi. Intanto, aumentano i guariti che salgono 71 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.347. Mentre sono usciti dalla sorveglianza domiciliare 20.123 persone. Infine, ad oggi, sono 534 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio regionale. E' quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto, al termine della task force regionale dei direttori generali della Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Ad oggi, in totale, nel Lazio sono risultate positive al Covid-19 6.309 persone. "Oggi registriamo un dato di 85 casi di positività e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,5 per cento. Aumentano i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 534 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio - commenta l'assessore D'Amato -. Entro maggio saranno selezionati i primi volontari per la sperimentazione del nuovo vaccino per il Covid-19 e Roma e l'Istituto Spallanzani sono in prima linea in questo progetto di ricerca. E' una sfida molto ambiziosa, ma siamo pronti e siamo l'unica Regione ad aver investito sulla sperimentazione per il vaccino. Nella Asl Roma 1 - continua l'assessore - prosegue l'attenzione sulla situazione dell'Ateneo Salesiano dove è in corso l'indagine epidemiologica, mentre sono in fase di trasferimento da parte della Asl Roma 2 i casi negativi tamponati dall'Hotel Capannelle verso i luoghi dove erano ospitati. A Roma città infine nelle ultime 48 ore non si registrano decessi. Inoltre, si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (20.123) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.102) di circa 9 mila unità", conclude D'Amato. (segue) (Rer)