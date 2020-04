Coronavirus: nel Lazio altri 85 positivi 2 morti ma 71 guariti, a Roma zero decessi in ultime 48h (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la situazione nelle province del Lazio: la Asl di Latina registra un nuovo caso positivo, zero decessi e 274 persone uscite dall'isolamento domiciliare. La Asl di Frosinone registra 3 nuovi casi positivi, zero decessi e 16 persone uscite dall'isolamento domiciliare. Intanto, i tamponi finora eseguiti all'ospedale di Alatri sono tutti negativi. Nella Asl di Viterbo ci sono 3 nuovi casi positivi al Covid-19. Inoltre, è morta una donna di 81 anni con gravi patologie pregresse, mentre 42 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Nessun nuovo caso positivo al Covid-19 è stato registrato nella Asl di Rieti, dove però è morta una donna di 60 anni. Quattro persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali e l'incremento dei posti letto: al policlinico Umberto I due persone sono guarite, ma 99 pazienti sono ancora ricoverati di cui 14 in terapia intensiva. All'ospedale San Camillo non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore. Inoltre, è operativo il laboratorio per il test Covid h24. All'ospedale Sant'Andrea 4 persone sono guarite, mentre rimangono 38 pazienti ricoverati di cui 9 in terapia intensiva, ma non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore. Anche all'ospedale San Giovanni non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore. Operativo il laboratorio per il test Covid h24. Al policlinico Gemelli, invece, ci sono 129 pazienti ricoverati al Covid hospital Columbus di cui 25 in terapia intensiva. Al policlinico Tor Vergata una persona è guarita, ma ci sono 110 pazienti ricoverati, di cui 11 in terapia intensiva. All'Ares 118 è operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini. In merito alla situazione all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, ci sono 20 pazienti ricoverati al Centro Covid di Palidoro: 6 mamme e 14 bambini. I tre bambini ricoverati in terapia intensiva continuano a migliorare e a rispondere bene alle cure. Intanto, è stata trasferita una mamma sintomatica per le cure presso centro adulti. Infine, all'università Campus bio-medico è guarito un paziente di 81 anni, mentre 33 pazienti sono ricoverati al Covid center campus biomedico di cui 11 in terapia intensiva. Il 60 per cento degli operatorio è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. (Rer)