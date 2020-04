© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, rileva: "38 milioni per le realtà produttive e il turismo da parte di regione Umbria, di cui 3 milioni di prestiti a fondo perduto per le piccole e le micro imprese che si occupano di soluzioni digitali come le app o l’e-commerce. Se il governo è paralizzato", prosegue l'ex ministro dell'Interno, "ci pensano le nostre Regioni. Dalle parole ai fatti". (Rin)