Israele: ambasciatore in Italia Eydar, Risoluzione di Sanremo risposta all’antisemitismo

- A cento anni dalla sua stesura, la Risoluzione di Sanremo resta ancora oggi la risposta all’antisemitismo che cerca di delegittimare l’esistenza stessa di Israele. Lo ha detto oggi l’ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eydar, in un messaggio trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’European Coalition for Israel in occasione del centenario della firma della Risoluzione di Sanremo. “Sono passati cento anni ed eccoci di nuovo in una guerra mondiale, questa volta contro un nemico invisibile che minaccia l'umanità con una malattia infettiva”, ha detto l’ambasciatore, sottolineando come la pandemia di Covid-19 non abbia risparmiato nemmeno l’organizzazione del centenario. “Questo grande evento è stato posticipato e si terrà a Sanremo il 2 novembre, il giorno della Dichiarazione Balfour”, il primo documento ufficiale della politica del governo britannico che, nel 1917, guardava con favore alla creazione di una dimora nazionale per il popolo ebraico"in Palestina, allora parte dell'Impero Ottomano. “La Dichiarazione Balfour è più famosa di qualsiasi altro documento nella storiografia sionista, tranne, forse, la Dichiarazione d'indipendenza di Israele. Ma era una dichiarazione non vincolante. La risoluzione di Sanremo la trasformò in diritto internazionale e gli conferì la forza di uno strumento giuridico”, ha sottolineato ancora l’ambasciatore. “In effetti, il 25 aprile 1920, per la prima volta dalla distruzione di Gerusalemme nel primo secolo, le nazioni del mondo riconobbero il nostro titolo legale nella terra di Israele - che allora era conosciuta come Palestina”, ha aggiunto Eydar. “L’antisemitismo cerca di delegittimare l'esistenza stessa del nostro Stato, spesso concentrandosi sull'affermazione che la presenza israeliana in Samaria e Giudea - la culla della nostra antica civiltà - e persino la sovranità israeliana a Gerusalemme contravvengono al diritto internazionale. Bene, la risposta è nella risoluzione di Sanremo”, ha concluso il diplomatico. (Res)