25 aprile: De Corato, solidarietà agli agenti di Milano per attacchi subiti da antagonisti

- L’assessore regionale alla sicurezza, all'immigrazione e alla polizia locale Riccardo De Corato in una nota esprime la sua “solidarietà agli agenti della polizia di Stato di Milano che ieri sono stati oggetto di aggressioni da parte di antagonisti dei centri sociali, i quali, nonostante il divieto di aggregazione, stavano dando vita a un corteo in occasione del 25 aprile”. “Mi auguro - prosegue De Corato - che per chi è stato identificato si proceda non solo per la partecipazione a manifestazione non autorizzata e violazione della normativa sul Covid-19, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale. Voglio anche ringraziare il prefetto di Milano per avere predisposto controlli specifici in vista di cortei non autorizzati, così come gli avevo chiesto nei giorni scorsi in una lettera". "È inaccettabile – prosegue l'assessore – che si aggrediscano uomini delle forze dell'ordine impegnati a fare rispettare le norme anti assembramento e di sicurezza previste dal dpcm per fronteggiare il contagio da coronavirus, come è successo anche ieri sera, alle colonne di San Lorenzo. Qui, tre poliziotti hanno riportato contusioni in una colluttazione con due uomini che erano stati fermati perché, assieme a una donna, stavano bivaccando senza nemmeno indossare le mascherine”. (com)