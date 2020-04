Risoluzione di Sanremo, Conte: "Uno dei semi dello Stato ebraico è stato piantato in Italia 100 anni fa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei semi dell'ulivo che oggi simboleggia il moderno Stato di Israele è stato piantato in Italia, a Sanremo, 100 anni fa. Lo ha scritto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un messaggio per il centesimo anniversario della Risoluzione di Sanremo, il primo documento che il 25 aprile del 1920 inserì nel diritto internazionale la Dichiarazione Balfour del 1917, inclusa la promessa al popolo ebraico di un focolare nazionale nella Palestina."Pochi popoli incarnano il concetto di ‘focolare’, di identità nazionale come quello ebraico", ha scritto Conte, sottolineando come la forza della nazione israeliana risieda “nella sua intrinseca capacità di rimanere saldamente attaccata alle proprie origini e alla propria storia, anche dolorosa, pur avendo creato una società aperta, dinamica e proiettata al futuro”.Conte ha aggiunto che nel centenario della Conferenza di Sanremo, che riunì nella città ligure i rappresentanti delle nazioni vincitrici della Prima guerra mondiale per discutere il futuro assetto dei territori dell’Impero Ottomano, “l’Italia ricorda il proprio impegno a fianco di Israele e la grande amicizia che lega i nostri Paesi e popoli”. E’ importante ricordarlo oggi, ha aggiunto il presidente del Consiglio, “in un momento in cui i rigurgiti di antisemitismo, se non di aperto e deplorevole negazionismo, mettono a rischio o persino in discussione l’esistenza stessa dello Stato ebraico”. Conte ha infine citato la senatrice a vita, Lilana Segre: “La memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza. L’auspicio odierno è che, onorando la memoria storica, si possa lavorare per un futuro condiviso di pace, sicurezza e prosperità”. (Res)