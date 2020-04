Coronavirus: Faraone (Iv), urge intervento governo su Cassa integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, afferma su Facebook: "Cassa integrazione pagata a tutte le aziende, per tutti i lavoratori fino alla fine del lockdown. Senza distinzioni per qualifica, dimensioni delle aziende, del lavoro svolto e delle Regioni di insediamento. Un provvedimento utilissimo adottato dal governo che, però, nell’applicazione concreta, non ha visto riscontrato l’intendimento egualitario immaginato. C’è", continua l'esponente dell'esecutivo, "chi ha già percepito le risorse indispensabili al sostentamento finché non si tornerà al lavoro e chi non sa ancora quando le percepirà. I più fortunati lavorano per un’azienda che si può permettere di anticipare le somme che poi recupererà dallo Stato. Poi ci sono i lavoratori che percepiscono dalla Cassa integrazione ordinaria, pagata direttamente dall’Inps senza altri passaggi. Poi - sottolinea Faraone - ci sono i lavoratori che attingono dalla cassa integrazione in deroga, previa contrattazione con le forze sociali e passaggio dalle Regioni. Se sei fortunato e vivi in una Regione che procederà speditamente, bene, altrimenti finirai nella categoria dei più sfigati, di tutti e creperai di fame prima di vedere le prime risorse". (segue) (Rin)