Coronavirus: Faraone (Iv), urge intervento governo su Cassa integrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Faraone aggiunge: "Pensate poi alle famiglie monoreddito. Ci sono stati datori di lavoro che hanno percepito il bonus di 600 euro quando ancora i loro dipendenti non hanno avuto pagata la cassa. Incredibile ma vero. Urge un intervento del governo per rendere veramente democratico lo strumento e per accelerare i tempi dei pagamenti. Lo abbiamo proposto e continueremo a farlo fino allo sfinimento", conclude l'esponente di Iv, "stop stupidità burocratica e unico ammortizzatore per tutti i lavoratori senza alcuna distinzione". (Rin)