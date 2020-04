Egitto: il governo chiede un nuovo prestito al Fondo monetario internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Pianificazione Hala al Saeid ha annunciato, durante la stessa conferenza stampa, che tutti gli indicatori dell'economia egiziana sono positivi e che l’Egitto ha assorbito bene lo shock mondiale. Al Saeid ha detto che l'economia egiziana è pronta a far fronte alle ricadute economiche della crisi, con i tassi di crescita che raggiungeranno - secondo le stime del governo - il 4,2 per cento nell'anno in corso. Amer ha rilevato che la liquidità dell’Egitto supera i mille miliardi di sterline egiziane (circa 63 miliardi di dollari statunitensi), mentre i capitali sono stimati intorno a 450 miliardi di sterline (circa 30 miliardi di dollari). Il ministro Al Saied ha spiegato che alcuni settori come l’aviazione civile e il turismo sono già stati gravemente colpiti dalla crisi. “Ma altri settori come le telecomunicazioni e le tecnologie dell’informazione potrebbe mantenere l'equilibrio dell'economia egiziana”, ha concluso l’esponente del governo. (Cae)