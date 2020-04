Coronavirus: Usa e Asean si impegnano a rafforzare partnership nella salute pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, si sono impegnati a cooperare nella lotta alla pandemia di coronavirus. L’impegno è stato preso nella riunione speciale dei ministri degli Esteri tenuta in videoconferenza il 22 e 23 aprile e sottoscritto in una dichiarazione congiunta in 24 punti pubblicata oggi dal dipartimento di Stato Usa. L’incontro è stato presieduto dal ministro degli Esteri laotiano, Saleumxay Kommasith, e dal segretario di Stato Usa, Michael Pompeo; vi hanno partecipato i rappresentanti di tutti i paesi membri dell’Asean: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam. Le parti, si legge nella dichiarazione, hanno “riconosciuto l’importanza cruciale della cooperazione internazionale” nella battaglia contro l’emergenza sanitaria e ribadito il valore del partenariato strategico Asean-Usa. È stato confermato anche l’impegno a lavorare per “una regione inclusiva, pacifica, sicura, stabile e prospera” e per lo sviluppo del capitale umano nell’area. “Ci impegniamo a rafforzare la nostra partnership nella salute pubblica, ribadendo l’importanza degli investimenti in sistemi sanitari resilienti e nell’industria biomedica”, hanno precisato i firmatari. (segue) (Nys)