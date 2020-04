Coronavirus: Usa e Asean si impegnano a rafforzare partnership nella salute pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo riconosciuto che la salute pubblica è una delle pietre miliari della stabilità e della prosperità delle nostre nazioni e della regione in generale”, hanno dichiarato le parti, incoraggiando una maggiore condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche nella ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini e nel trattamento clinico. È stato anche riconosciuto che “tutte le persone infette da Covid-19 dovrebbero avere accesso ai servizi sanitari essenziali”. Nella riunione è stato fatto il punto sulle misure adottate dai paesi dell’Asean e dagli Stati Uniti ed è stata evidenziata la necessità di stimoli economici, incentivi fiscali e non, politiche monetarie e altre misure volte a mitigare l’impatto economico della pandemia. È stato anche sottolineato che le misure di emergenza dovrebbero essere “mirate, proporzionate, trasparenti e temporanee e non creare inutili barriere ai viaggi e al commercio” e che dovrebbe essere adottare un approccio comune. (segue) (Nys)