Coronavirus: Usa e Asean si impegnano a rafforzare partnership nella salute pubblica (3)

- Le parti si sono impegnate anche a lavorare a stretto contatto con le organizzazioni multilaterali e con la comunità internazionale, sottolineando al tempo stesso l’urgente necessità di una “leadership globale collettiva” per una risposta coordinata sia alla crisi sanitaria sia a quella economica. I paesi membri dell’Asean hanno ringraziato gli Stati Uniti per gli aiuti ricevuti per affrontare l’emergenza Covid-19, che ammontano finora a 35,3 milioni di dollari, e gli Usa hanno ribadito il loro impegno nell’assistenza ai partner attraverso i meccanismi e i programmi esistenti, come l’Us-Asean Health Futures, per la costruzione di partenariati incentrati sulla ricerca, sul rafforzamento delle capacità dei sistemi sanitari e sulla formazione delle risorse umane. (Nys)