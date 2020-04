© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro maggio saranno selezionati i primi volontari per la sperimentazione del nuovo vaccino per il Covid-19: "Roma e l'Istituto Spallanzani sono in prima linea in questo progetto di ricerca". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "E' una sfida molto ambiziosa, ma siamo pronti e siamo l'unica Regione ad aver investito sulla sperimentazione per il vaccino", conclude D'Amato. (Rer)