Coronavirus: Ronzulli (FI), per chi torna al lavoro bonus baby sitter fino a riapertura scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, segnala che "con le ormai consuete irrituali modalità, preferendo la stampa invece che i canali istituzionali, il presidente del Consiglio ha confermato che le scuole riapriranno a settembre, nonostante la ripartenza delle attività sia prevista per il 4 maggio. A guardare il resto d'Europa", afferma la parlamentare in una nota, "solo in Italia si procede verso la riapertura senza aver prima pensato a come i genitori che torneranno al lavoro dovranno gestire i figli che resteranno a casa. Adesso, non si può prescindere da aiuti concreti e immediati alle famiglie. Non è immaginabile - aggiunge - costringere le mamme e i papà a dover scegliere tra lavoro e cura dei figli, tantomeno lo è dover investire un intero stipendio in babysitter. Oltretutto, durante il lockdown miglia di lavoratori sono stati costretti a usufruire di tutti i giorni di ferie a disposizione il che rende tanto più urgente che il governo aumenti il numero di congedi familiari retribuiti, ma soprattutto che preveda ulteriori bonus per i servizi di baby sitting. Per quelle famiglie in cui entrambi i genitori rientrano al lavoro, questi bonus devono essere corrisposti con un meccanismo simile a quelli dei buoni pasto: uno per ciascun giorno di attività, fino alla riapertura delle scuole. Questa emergenza", conclude Ronzulli, "è già stata pagata a caro prezzo dagli italiani e lo Stato non può continuare a dimenticare bambini e famiglie come avvenuto finora". (Com)