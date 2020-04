Ue: Gentiloni, nelle ultime settimane prese decisioni “storiche”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le decisioni prese nelle ultime settimane dall’Unione europea sono “storiche” in quanto espressione della consapevolezza che di fronte all’emergenza in cui viviamo servono strumenti comuni. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo oggi alla trasmissione “Mezz’ora in più” in onda su Raitre. “Finora il problema dell’Ue è stato che abbiamo una moneta unica ma politiche di bilancio appannaggio dei singoli Stati, ma ora che tutti i paesi hanno bisogno per la prima volta alle politiche monetarie si associa una politica economica comune. La drammaticità crisi ci ha fatto fare passi in avanti straordinari, tuttavia non siamo ancora al passo conclusivo di questa operazione”, ha aggiunto l’ex premier. (Res)