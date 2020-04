Ue: Gentiloni, Italia è libera di decidere se fare ricorso o meno al Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) è solo uno degli strumenti messi a disposizione dei singoli paesi "e non certo quello su cui stiamo lavorando con maggiore intensità, e l’Italia è perfettamente libera di decidere se farne ricorso oppure no". Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo oggi alla trasmissione “Mezz’ora in più” in onda su Raitre. “Non credo che (l’utilizzo del Mes) sia oggi un tema dirimente, anche se ne capisco le implicazioni nella politica italiana, dove forze di opposizione chiaramente anti-europeiste hanno individuato nel Mes una specie di ‘Spectre’. È comprensibile che ci sia preoccupazione che si usino gli stessi strumenti utilizzati per la crisi di dieci anni fa, ma per fortuna si sta affrontando questa crisi in modo completamente diverso e di questo dobbiamo essere soddisfatti, pur sapendo che la strada è ancora lunga”, ha aggiunto Gentiloni. (Res)