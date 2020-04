Coronavirus: Ronzulli (FI), impensabile banche chiedano interessi fino al 14 per cento per prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giudizio del vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, "l'hanno chiamata liquidità ma, a leggere l'inchiesta de 'La Stampa', assomiglia molto all'usura. Non è pensabile che in un momento drammatico come questo, con migliaia di imprese a rischio chiusura", spiega la parlamentare in una nota, "le banche siano autorizzate a chiedere interessi che arrivano fino al 14 per cento. Il governo, così facendo, sta solo autorizzando le imprese a fare nuovi debiti. La responsabilità non è ovviamente - solo - delle banche, che hanno come le altre imprese lo scopo di fare utili", prosegue l'esponente di FI, "ma delle scelte dell'esecutivo e del mancato controllo. Come ha già fatto il presidente Berlusconi, invitiamo il governo a correre immediatamente ai ripari".(Com)