Coronavirus: Piero De Luca (Pd), nel decreto aprile ottime notizie per balneari

- Il deputato Piero De Luca, capogruppo del Partito democratico in commissione Politiche europee a Montecitorio, osserva che "il governo è pronto a prorogare, nel decreto legge aprile, le concessioni demaniali degli operatori balneari fino al 2033, come annunciato nelle scorse ore dal ministro Franceschini. È un risultato importante", continua il parlamentare in una nota, "che tiene conto delle esigenze rappresentate anche a me direttamente da tanti operatori di un comparto che contribuisce in modo determinante all'economia turistica italiana e della Campania, generando occupazione ed economia nell'ambito di una filiera nazionale che conta 30 mila imprese balneari e 100 mila addetti. Di notevole rilievo anche l'indotto connesso all'agroalimentare, all'animazione e divertimento, al benessere ed alla tutela ambientale". L'esponente del Pd aggiunge: "Il turismo balneare rappresenta un tassello fondamentale dell'offerta turistica campana. Le nostre aziende, spesso a conduzione familiare, hanno una lunga tradizione nell'accoglienza e nei servizi e contribuiscono a rendere ancora più gradevole la fruizione del mare e della spiaggia per i concittadini, per i turisti ed i visitatori. Questa proroga assicura ai concessionari una boccata d'ossigeno in un momento drammatico che li vede impegnati nel fronteggiare le conseguenze della pandemia". (segue) (Com)