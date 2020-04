Coronavirus: Comune di Milano proroga di due anni le concessioni degli impianti sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale ha approvato la proroga al 30 giugno 2022, e comunque al termine della stagione sportiva 2021/22 e per un massimo di due stagioni sportive, di tutte le convenzioni relative all’affidamento in concessione d’uso degli impianti sportivi di proprietà comunale che avranno la loro naturale scadenza entro tale data. Un atto che rientra nelle misure eccezionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Verranno altresì considerate ulteriori proroghe - fa sapere una nota di Palazzo Marino - sempre fino al massimo di due stagioni sportive, per le concessioni d’uso scadenti fino al 31 dicembre 2025, secondo i seguenti criteri: mancati ricavi di gestione che hanno determinato bilanci deficitari; impossibilità di ammortizzare gli investimenti relativi ai lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria dell’impianto; maggiori spese obbligatorie, urgenti e indifferibili derivanti dall’adeguamento strutturale e gestionale dell’impianto a causa dell’emergenza sanitaria. (segue) (com)