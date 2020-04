Coronavirus: Comune di Milano proroga di due anni le concessioni degli impianti sportivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta – dichiara l'assessore allo Sport Roberta Guaineri– di un primo intervento concreto per sostenere l’attività dei concessionari ed evitare una loro crisi irreversibile, un provvedimento per garantire la gestione e il presidio degli impianti sportivi e per assicurare l’offerta sportiva a vantaggio della collettività. Nella prossima stagione 2020/2021, infatti, i concessionari dovranno affrontare un maggiore carico di spese per la riqualificazione degli impianti per garantire le condizioni minime di sicurezza tra gli atleti e un numero di presenze drasticamente ridotto per il necessario distanziamento tra le persone. Con il presente provvedimento, di fatto, aiutiamo i concessionari che hanno scadenze fino alla fine della stagione sportiva 2026, concedendo loro la possibilità di ammortizzare il deficit di questa stagione entro il 2028”. La situazione eccezionale legata alla diffusione del Covid-19 ha infatti di fatto sospeso ogni attività sportiva di tipo agonistica e di base all’interno dei 105 centri sportivi di proprietà del Comune di Milano, affidati in gran parte a società e associazioni sportive dilettantistiche. La proroga intende consentire e agevolare un riequilibrio economico-finanziario dei bilanci dei concessionari. Inoltre, per i concessionari sarà possibile partecipare a tutte le procedure a evidenza pubblica pubblicate dal Comune. (com)