Coronavirus: Giannini (Lega), hotel Capannelle fuori controllo, subito rimpatrio migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta buonismi ma rimpatrio immediato per i migranti che, evidentemente non paghi del vitto e alloggio in un hotel a 4 stelle offerto dalla Regione Lazio, stanno letteralmente disturbando con comportamenti incivili la quiete pubblica di numerosissimi cittadini del quartiere Statuario a Roma che loro sì stanno scontando la quarantena". È quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega Daniele Giannini già autore di un'interrogazione in merito all'Hotel Capannelle all'indirizzo del governatore ZIngaretti e dell'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato. "La misura è colma - aggiunge l'esponente leghista ancora in attesa di una risposta da parte della giunta regionale -. Per colpa dei migranti, in quel quartiere non si dorme più. Stanotte sono dovute intervenire ben 4 ambulanze, 3 volanti della polizia, 2 dei carabinieri oltre all'esercito già in presidio per placare le solite proteste da parte di questi soggetti che non avrebbero titolo alcuno di restare Italia ma che al contrario stanno scontando grazie a Zingaretti e D'Amato comode quarantene in hotel di lusso a nostre spese. Quarantene talmente false che, anzichè restare isolati nelle proprie camere, si riuniscono a gruppi di cinque o di dieci in stanze altrui per via di due soli operatori Asl messi a controllo. Sono positivi o non sono positivi? Sono stati effettuati dei tamponi oppure no? Da dove provengono realmente questi migranti? E perchè farli soggiornare in alberghi anziché procedere a rimpatri immediati? Una vergogna insomma - conclude Giannini - senza precedenti che ci vedrà costretti a una imponente manifestazione proprio sotto quell'albergo già il 4 maggio se la situazione non si sarà risolta prima".(Com)