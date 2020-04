Coronavirus: Massafra (Cgil), preoccupazione per scarcerazione boss condannati per mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario confederale della Cgil, Giuseppe Massafra, sottolinea che "il diritto alla salute è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Carta Costituzionale e va garantito a chiunque. Vorremmo però sapere", prosegue il dirigente sindacale in una nota, "che cosa abbia spinto il giudice delle misure cautelari del tribunale di Milano a concedere i domiciliari ad un boss condannato per mafia. In questa fase di pandemia abbiamo richiamato più volte la necessità di organizzare regole e condizioni logistiche tali da garantire la salute e la sicurezza degli operatori, evocando provvedimenti che considerassero una alternativa alle misure detentive per coloro che abbiano commesso reati minori, con pochi anni di pena da scontare. Mai tuttavia avremmo pensato di mettere in discussione i capisaldi del nostro ordinamento. Noi tutti, magistratura compresa - osserva Massafra - conosciamo benissimo le ragioni che hanno introdotto nel nostro ordinamento il carcere duro per tutti coloro che sono condannati per reati di stampo mafioso. La pericolosità dei boss la si rende nulla se viene impedito loro ogni possibilità di contatto con l'esterno del carcere. A questo assunto non possiamo mai derogare in nome delle vittime di mafia e di tutti coloro che hanno pagato con la vita il loro impegno per combatterla, in nome dello Stato democratico". (segue) (Com)