Coronavirus: Massafra (Cgil), preoccupazione per scarcerazione boss condannati per mafia (2)

- Il segretario confederale della Cgil aggiunge: "Richiamiamo pertanto la politica e il governo ai suoi doveri, che in questa fase di pandemia riguardano la necessità di occuparsi della situazione delle carceri, tanto quanto la fermezza nel perseguire e applicare la legge nei confronti di chi si macchia di reati di mafia. La Cgil - conclude Massafra - esprime preoccupazione per quanto sta accadendo e sollecita la commissione Antimafia e il ministro della Giustizia ad intervenire in modo adeguato e sollecito". (Com)