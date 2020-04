Russia: portavoce Cremlino, allentamento misure restrittive avverrà in diverse fasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’allentamento delle misure restrittive di risposta al coronavirus in Russia sarà articolato in diverse fasi che devono ancora essere stabilite. Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, citato dall'emittente “Rossija 1”. “Ovviamente una via d'uscita da questa situazione sarà graduale, questo possiamo dirlo. Ma le fasi (in cui avverrà) devono ancora essere stabilite”, ha affermato Peskov, aggiungendo che il presidente Vladimir Putin potrebbe tenere un altro discorso alla nazione sulla situazione la prossima settimana. “Penso che questa settimana ascolteremo nuove dichiarazioni dal capo dello Stato con una valutazione delle prospettive”, ha detto il portavoce. Secondo quanto reso noto dal Centro nazionale di risposta al coronavirus nel suo ultimo bollettino, la Russia ha registrato 6.361 nuovi casi e 66 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale a 80.949 casi e 747 morti. (Rum)