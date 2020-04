Yemen: quattro province del sud si dissociano dal Consiglio di transizione meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro province del sud dello Yemen hanno annunciato il loro “categorico rifiuto” della dichiarazione di autonomia proclamata oggi dal Consiglio di transizione meridionale (Cts). Secondo l’agenzia di stampa yemenita “Mareb Press”, i governatorati che si sono dissociati sono Al Mahra, Abyan, Socotra e Shabwa. Le autorità di Al Mahra hanno parlato in particolare di “colpo di stato chiaro ed esplicito contro il governo legittimo e l'accordo di Riad”, mentre i vertici della provincia di Abyan hanno sottolineato che la dichiarazione dello Stato di emergenza e l’autogestione dei governatorati “sono misure che possono essere adottate esclusivamente dal presidente della Repubblica”. Sulla stessa lunghezza d’onda la leadership dell'Arcipelago di Socotra, che in una dichiarazione pubblicata dall’agenzia “Saba” ha parlato esplicitamente di “tentativo di golpe”. A sua volta, il comitato per la sicurezza del governatorato di Shabwa ha annunciato che il Consiglio di transizione "è una fazione politica" con sede ad Abu Dhabi che "non può sostituirsi allo Stato”. (segue) (Res)