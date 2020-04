Yemen: quattro province del sud si dissociano dal Consiglio di transizione meridionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I separatisti dello Yemen hanno proclamato oggi l’autonomia della parte meridionale del paese devastato dalla guerra, rompendo l'accordo di pace con il governo e complicando il conflitto con i ribelli sciiti Houthi che controllano gran parte del nord, inclusa la capitale Sana’a. Il Cts ha accusato l’esecutivo riconosciuto dalla comunità internazionale, guidato dal presidente Abd Rabbo Mansour Hadi, di non aver adempiuto ai suoi obblighi e di "cospirare" contro la causa del sud, autoproclamando pertanto l'autonomia a partire dalla mezzanotte di oggi. "Il Cts dichiara autonomia nel sud da mezzanotte e un comitato inizierà i suoi lavori sulla base di un elenco di compiti assegnati dalla presidenza del consiglio", hanno spiegato i separatisti in un comunicato stampa. Da parte sua, il governo riconosciuto a livello internazionale ha affermato che la decisione del Cts avrebbe "conseguenze catastrofiche" per l’accordo di pace sottoscritto lo scorso novembre 2019. "Il cosiddetto consiglio di transizione - ha aggiunto la nota - subirà da solo le conseguenze pericolose e catastrofiche di tale annuncio". (segue) (Res)