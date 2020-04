Yemen: quattro province del sud si dissociano dal Consiglio di transizione meridionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base all’intesa di Riad per porre fine alla lotta di potere nel sud dello Yemen, il Consiglio di transizione meridionale e altre regioni del sud dovevano unirsi a un nuovo gabinetto nazionale e porre tutte le forze armate sotto il controllo del governo internazionalmente riconosciuto. "L'annuncio da parte del cosiddetto consiglio di transizione equivale a una ripresa della sua insurrezione armata (...) e al completo ritiro dall'accordo di Riad", ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri dello Yemen, Mohammed al Hadhrami. Il patto per la condivisione del potere è naufragato a causa della mancata attuazione di alcune misure chiave, in particolare la formazione di un nuovo governo composto da rappresentanti dei meridionali, nonché la riorganizzazione delle forze militari. (segue) (Res)