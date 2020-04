Paraguay: coronavirus, dal 4 maggio piano di allentamento delle restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Paraguay ha annunciato che la prossima fase, di allentamento, delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus inizierà il 4 maggio. Sarà un piano di “quarantena intelligente”, articolato in quattro stadi, per una revoca graduale delle restrizioni. Fino al 3 maggio resteranno in vigore le misure attuali, prorogate rispetto alla scadenza precedentemente prevista per oggi, 26 aprile. Il ministro dell’Industria e del commercio, Liz Cramer Campos, in un’intervista rilasciata ieri all’emittente televisiva “Telefuturo”, ha spiegato che il programma prevede l’apertura progressiva dei settori produttivi con valutazioni a intervalli di 21 giorni. I primi a ripartire, in aggiunta agli operatori rimasti sempre attivi, saranno le industrie, i servizi alla persona o le prestazioni artigianali che possono essere forniti in casa, gli studi professionali e le officine. L’attività fisica individuale sarà consentita solo nei parchi in cui sono presenti controlli agli ingressi. (segue) (Abu)