Ue: Meloni, quando si vota sul Mes su piattaforma Rousseau?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, afferma: "Vedo che molti esponenti Cinque stelle si agitano per convincere la loro base che il nostro ordine del giorno contro il Meccanismo europeo di stabilità era una pagliacciata, giustificando così il loro clamoroso voto contrario. Però", continua la parlamentare su Facebook, "c'è un problema in questa loro narrazione: tra favorevoli al nostro odg, astenuti e deputati che hanno tolto la tessera per non votare contro, risulta dal tabulato che almeno 20 deputati del Movimento non avrebbero seguito il diktat di partito. Cosa significa secondo voi? P.s. Ma quando si vota", chiede Meloni, "sulla piattaforma Rousseau sul Mes? Sono curiosa di sapere cosa ne pensa la base grillina dell’apertura fatta dal M5s. O questa volta niente democrazia diretta?". (Rin)