Scuola: Azzolina, da Mattarella sempre grande attenzione, grazie presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, annuncia che "da domani sulla Rai parte un altro pezzo importante dell’offerta televisiva per la didattica, nata dalla collaborazione con il ministero dell’Istruzione. #Maestri sarà un appuntamento quotidiano in onda tutti i giorni alle 15.20 su Rai 3". L'esponente dell'esecutivo aggiunge su Facebook: "Un ciclo di grandi lezioni che domani sarà eccezionalmente aperto da un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rivolto a tutti gli studenti. Un gesto che merita un ringraziamento speciale. E che conferma la grande attenzione che il capo dello Stato ha da sempre per la scuola. Grazie presidente". (Rin)