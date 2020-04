Ue: Gentiloni, Commissione al lavoro per presentare proposta su Recovery fund il 6 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea è al lavoro per presentare la sua proposta sul Recovery fund il 6 maggio, ma è chiaro che qualche giorno di slittamento potrebbe esserci. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo oggi alla trasmissione “Mezz’ora in più” su Raitre. “La proposta sarà la base su cui discutere, visto che trovare un accordo all’interno della Commissione è più facile che non fra i singoli Stati membri. Quello avverrà in una seconda fase nella seconda metà di maggio”, ha affermato Gentiloni. (Res)