Ue: Bonomi, Europa sta facendo quello che deve fare, noi i compiti li dobbiamo fare a casa

- Per il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, in merito alle risposte al coronavirus "l'Europa sta facendo quello che deve fare. Noi siamo fieri di essere rappresentati in Europa da Paolo Gentiloni. I compiti li dobbiamo fare a casa". Bonomi è intervenuto durante la trasmissione "Mezz'ora in più", su Rai3, e si è rivolto in questo modo al commissario europeo per l'Economia, anche lui in collegamento. (Rin)