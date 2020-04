Coronavirus: Arabia Saudita, altri 1.223 contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha confermato 1.223 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale a 17.522 contagi. Lo ha detto oggi un portavoce del ministero della Sanità del Regno, secondo quanto riferisce l’emittente televisiva satellitare “Al Arabiya”. Le autorità hanno registrato tre nuovi decessi (un cittadino saudita e due stranieri) nelle ultime 24 ore, portando il bilancio a 139 vittime di età compresa tra i 39 e i 72 anni. Altre 142 persone sono guarite nelle ultime 24 ore, aggiornando il totale a 2.357. Il ministro della Sanità, Tawfiq al Rabiah, aveva avvertito che che ci sarebbe stato un picco del numero di casi di coronavirus segnalati quotidianamente per via dell'aumento dei tamponi effettuati. L'Arabia Saudita ha parzialmente revocato oggi le restrizioni al coprifuoco imposte in tutto il Regno, pur mantenendo un blocco completo alla Mecca e nei quartieri precedentemente isolati, secondo l'ordine reale impartito del re Salman bin Abdulaziz. L'annuncio della televisione di stato ha confermato che sarà possibile uscire di casa dalle 9:00 alle 17:00 fino al 13 maggio, il ventesimo giorno del Ramadan, il mese sacro per i musulmani. Alcune attività economiche e commerciali, come i rivenditori all’ingrosso e al dettaglio, nonché i centrali commerciali, riprenderanno dal 29 aprile al 13 maggio. Saloni di bellezza, barbieri, club sportivi, palestre, centri ricreativi, cinema, ristoranti, caffè e altre attività continueranno invece a essere chiusi, si legge in un dispaccio dell’agenzia di stampa ufficiale “Spa”. (Res)