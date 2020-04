Ue: Gentiloni, Recovery fund da 1.500 miliardi entro l’estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery fund dovrà avere una dimensione ragionevole intorno ai 1.500 miliardi di euro, oltre ai 540 miliardi già stabiliti dall’Eurogruppo, e dovrà entrare in funzione entro l’estate. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo oggi alla trasmissione “Mezz’ora in più” su Raitre. “Si tratta di un intervento quasi comparabile a quanto spendono i diversi Stati sommati l’uno con l’altro. Il fondo deve partire ora, non abbiamo a disposizione i due anni di tempo che intercorsero fra la fine della Seconda guerra mondiale e il piano Marshall, e penso che l’estate sia un periodo ragionevole per far partire il fondo”, ha detto Gentiloni, che ha poi parlato della necessità di un mix tra prestiti e finanziamenti a fondo perduto per quanto riguarda gli strumenti che il fondo avrà a disposizione. “I prestiti non li buttiamo via, dal momento che soprattutto quelli con bassi tassi di interesse e scadenze lunghe sono un ottimo strumento, ma è chiaro che i finanziamenti a fondo perduto dovranno essere la parte sostanziale del fondo”, ha detto l’ex premier. (Res)