Coronavirus: Fassina (Leu), coesione nazionale impossibile senza spazio al Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, osserva in una nota che "per la coesione nazionale necessaria alla ricostruzione del nostro Paese, invocata anche per il 25 aprile dal presidente Mattarella, sono necessarie scelte responsabili, innanzitutto da parte del governo". Per il parlamentare, "sarebbe fattore di grave conflitto istituzionale lasciare al Parlamento soltanto un importo simbolico delle risorse mobilitate dai decreti per affrontare l'emergenza coronavirus. Pertanto, una parte significativa dei 55 miliardi di maggior deficit per il 2020, prevista nel Documento di economia e finanza appena approvato dal Consiglio dei ministri, va salvaguardata per gli interventi di Camera e Senato. Il quantum", continua l'esponente di Leu, "non può essere 0,8 miliardi, ossia l'1 per cento delle risorse messe in campo dal decreto Cura Italia e dal decreto in arrivo. Siamo sicuri che, dopo la divisiva esperienza del decreto appena approvato", conclude Fassina, "il governo avrà attenzione a garantire la centralità del Parlamento, sempre omaggiata dal presidente Conte e sempre invocata dal Quirinale".(Com)