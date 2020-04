Argentina: coronavirus, misure di contenimento prorogate fino al 10 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, ha prorogato fino al 10 maggio le misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus, che erano state precedentemente previste fino a oggi. Nelle città con oltre 500 mila abitanti il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali continuerà “come prima”, mentre in quelle con meno abitanti i governatori potranno decidere deroghe. In tutto il paese saranno consentite uscite di un’ora, per adulti e bambini accompagnati, in un raggio di non più di 500 metri da casa. Il capo di Stato ha annunciato la proroga ieri in una conferenza stampa tenuta nella residenza presidenziale di Quinta de Olivos, spiegando che sono stati fatti dei progressi ma che l’emergenza non è finita. Il leader era affiancato dal capo di gabinetto, Santiago Cafiero, dai ministri della Sanità, Gines Gonzalez Garcia, e dell’Interno, Eduardo de Pedro, e dalla segretaria per l’Accesso alla sanità, Carla Vizzotti. Il numero di casi, aggiornato a ieri, è di 3.780 e quello dei decessi di 185. (segue) (Abu)