© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, il capo delegazione di Italia viva nel governo Teresa Bellanova ha chiesto in vista della fase 2 dell'emergenza coronavirus la riapertura in sicurezza delle funzioni religiose. E' in corso, infatti, l'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed appunto i capi delegazione della maggioranza. Nel pomeriggio, alle 15, è in programma la riunione del premier con gli Enti locali. (Rin)