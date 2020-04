Decreto imprese: Cavallari-Tidei (Iv Lazio), governo vigili su istituti bancari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri regionali di Italia viva del Lazio, Enrico Cavallari e Marietta Tidei, commentano il decreto di governo dell'8 aprile scorso che destina risorse alle imprese in forma di prestiti. In una nota Cavallari e Tidei spiegano: "Il decreto liquidità dell'8 aprile 2020 non sta producendo i risultati sperati: prevede prestiti, non somme a fondo perduto, troppo difficilmente accessibili alle imprese perché le banche applicano regole che rallentano terribilmente la concessione del denaro. Il governo vigili sull'operato degli istituti bancari per consentire un vero accesso alla liquidità da parte delle aziende in grave crisi economica, come già evidenziato, in maniera dettagliata, in una interrogazione parlamentare del nostro deputato Cosimo Ferri". (segue) (Com)