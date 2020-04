Decreto imprese: Cavallari-Tidei (Iv Lazio), governo vigili su istituti bancari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il decreto liquidità - aggiungono - prevede una norma che concede, a favore delle imprese, la garanzia da parte dello Stato al 100 per cento per i prestiti di importo non superiore al 25 per cento del fatturato 2019 fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito: in realtà risulta difficilissimo ottenere questo prestito. Infatti, se l'impresa ha già un finanziamento aperto con la banca, può chiedere un rifinanziamento, vale a dire un nuovo finanziamento con un importo superiore al precedente almeno del 10 per cento: in questa maniera il finanziamento pregresso viene estinto e la garanzia da parte dello Stato coprirà l'80 per cento del valore del nuovo prestito. In pratica, la banca ottiene così una garanzia diversa, poiché quella precedente viene sostituita da quella fornita dallo Stato".