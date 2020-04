Decreto imprese: Cavallari-Tidei (Iv Lazio), governo vigili su istituti bancari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo sperare - proseguono - che, nei casi di prestiti superiori ai 25.000 euro (dove la garanzia dello Stato è pari al 90 per cento mentre il restante 10 per cento è a carico delle aziende che hanno enormi difficoltà a garantirlo) non ci siano altri ostacoli e vincoli a cui sottostare. Il governo intervenga a stretto giro per snellire le procedure e togliere tutti gli scogli e gli intralci per accedere al credito - concludono Cavallari e Tidei - È necessario far ripartire l'economia del nostro paese che altrimenti rischia di collassare: iniettare liquidità e fiducia nelle imprese, non consolidare le garanzie degli istituti facendo così il gioco delle banche". (Com)