Rai: Mattarella con un videomessaggio a programma "#Maestri" parla agli studenti

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un videomessaggio per la prima puntata di "#Maestri", in onda da domani 27 aprile alle 15.20 su Rai3, si è rivolto agli studenti dicendo loro: "Come sarà il mondo di domani dipenderà in grande misura da voi, studenti di oggi, dalla vostra capacità di pensarlo, di progettarlo, di viverlo, dal vostro impegno, da come metterete a frutto i saperi e le conoscenze che oggi acquisite". La Rai, in una nota, esprime grande riconoscenza al capo dello Stato per il suo intervento in occasione del nuovo programma di Rai Cultura, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, nell’ambito del progetto Rai-Miur "La scuola non si ferma". Per Mattarella, si tratta di "un contributo importante, che esalta la missione di servizio pubblico, richiamando il ricordo di alcune delle pagine più belle e preziose della Rai e che coinvolge numerose personalità della nostra cultura". (Com)