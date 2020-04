© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un danneggiatore seriale di automobili, in pochi giorni, tra il 21 e il 23 aprile, ha rotto i tergicristalli di 6 veicoli parcheggiati in via Quarrata in zona Fidene a Roma. A seguito di una breve indagine i Carabinieri, grazie alle immagini riprese da un sistema di videosorveglianza, sono riusciti a incastrarlo: si tratta di un 37enne romano operaio, con precedenti. Per il 37enne è scattata la denuncia. (Rer)