Grecia: coronavirus, atteso discorso alla nazione del premier Mitsotakis per allentamento misure

- È atteso per domani o, più probabilmente, martedì il discorso alla nazione del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis che presenterà il nuovo piano per l’allentamento graduale delle restrizioni contro la pandemia di coronavirus. Il piano, secondo quanto riferisce il quotidiano “Kathimerini”, dovrebbe prevedere uno schema in tre fasi che mira a ripristinare una parte significativa della vita sociale ed economica del paese entro la fine di giugno. Le tre fasi inizieranno rispettivamente all'inizio di maggio, alla fine di maggio e alla metà giugno. La prima prevede la riapertura di piccoli negozi al dettaglio e parrucchieri, mentre la riapertura di bar e ristoranti arriverà in una fase successiva, con le attività che inizialmente potranno operare solo con tavoli all'aperto e garantendo una distanza di sicurezza l'una dall'altra. Anche le scuole saranno riaperte gradualmente, probabilmente a partire dalla seconda settimana di maggio, dando priorità alle classi superiori in vista degli esami di ammissione all'università previsti a giugno. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, le autorità prevedono l'uso obbligatorio delle mascherine per i pendolari e restrizioni al numero di passeggeri, mentre gli hotel riapriranno in due fasi: quelli aperti tutto l'anno all'inizio di giugno e quelli stagionali a fine giugno. Nel paese si registrano al momento poco più di 2.500 casi confermati di contagio e 133 decessi. (Gra)