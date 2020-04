Coronavirus: Cangemi (FI), dal 4 maggio nel Lazio riaprire bar, ristoranti e pasticcerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi di Forza Italia, chiede che dal 4 maggio si riaprano bar, ristoranti e pasticcerie. In una nota Cangemi spiega: "La fase 2 dell'emergenza coronavirus deve includere la riapertura immediata anche di bar, pasticcerie e ristoranti, settore che non può aspettare oltre se non vogliamo condannare a chiusura certa migliaia di piccole attività. Con tutti gli accorgimenti necessari - prosegue - la Regione Lazio definisca le modalità adeguate per la ripresa delle attività già a partire dal 4 maggio. Allo stesso modo è importante che si riaprano anche i luoghi di culto, senza venir meno al rispetto delle misure di sicurezza, perché è giusto dare alle persone anche la possibilità di pregare in chiesa. Su questo tema . conclude - mi auguro che arrivino, a breve, risultati dal dialogo avviato tra la Cei e il Governo e che anche la Regione Lazio voglia sostenere l'appello di tanti fedeli. Per quanto riguarda il piccolo commercio, inclusi bar-pasticcerie e ristorazione, la Regione Lazio può e deve operare per far ripartire il comparto subito". (Com)