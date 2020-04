Coronavirus: Bernini (FI), mai votato sfiducie individuali, su Mes saremo pragmatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, a Skytg24 ha dichiarato: "Non abbiamo mai votato sfiducie individuali, non lo faremo neanche in questa occasione con il ministro Gualtieri. Per uscire da questa emergenza non bisogna essere ideologici. Rispetto a Lega e Fratelli d'Italia", ha continuato la parlamentare, "abbiamo da sempre un approccio operativo e sensibilità diverse sull'Europa. Non a caso facciamo parte anche di gruppi differenti al Parlamento europeo. Non ci è mai piaciuto il vecchio Meccanismo europeo di stabilità, punitivo e rigorista - ha aggiunto Bernini - ma pensiamo che sia poco concreto rinunciare dai 34 ai 38 miliardi di euro per fronteggiare, direttamente o indirettamente, l'emergenza sanitaria e quella economica che ne consegue. Naturalmente il Mes che vogliamo noi non deve avere condizioni, né all'accesso né all'uscita. Leggeremo con attenzione anche le virgole", ha concluso Bernini, "con un atteggiamento serio e pragmatico. Questo non significa certamente fare da stampella al governo, il buon senso non ha colore politico". (Rin)