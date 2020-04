Coronavirus: Cambiamo con Toti, crisi economica da chiusura, liquidità sia a fondo perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri dell'esecutivo e i parlamentari di Cambiamo con Toti, Nicola Benedetto, Stefano Benigni, Massimo Berutti, Pino Bicchielli, Manuela Gagliardi, Adriano Palozzi, Claudio Pedrazzini, Gaetano Quagliariello, Paolo Romani, Giorgio Silli ed Alessandro Sorte sottolineano che "per una crisi economica politicamente imposta si devono prevedere finanziamenti a fondo perduto. Quella che sta colpendo il nostro Paese", continuano in una nota, "non è infatti una crisi che nasce da meccanismi interni al sistema, è l'effetto delle misure di lockdown imposte dal governo per arginare l'emergenza sanitaria. All'attuazione delle chiusure delle attività un governo adeguato avrebbe dovuto avere già pronte le misure per fronteggiarne le conseguenze. E invece sappiamo come è andata, dagli annunci ai primi provvedimenti per immettere liquidità a sostegno del tessuto imprenditoriale è trascorso un mese. E ad oggi", proseguono i membri dell'esecutivo ed i parlamentari di Cambiamo con Toti, "quella iniezione di risorse è ancora lungi dall'arrivare. Prima di tutto perché si è voluto gravare le aziende ulteriormente scegliendo la modalità del prestito: per alleviare, anzi azzerare, gli effetti delle proprie scelte politiche, un governo avrebbe dovuto provvedere a contributi a fondo perduto e non costringere a ricorrere all'indebitamento. Secondo perché si è scelta la via del sistema bancario per l'erogazione: tramutando quello che avrebbe dovuto essere un contributo statale nel frutto di una contrattazione fra privati". (segue) (Com)